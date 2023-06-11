Hary Tanoe Sebut Masih Terlalu Pagi untuk Bahas Cawapres Ganjar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut masih terlalu pagi jika menyebut siapa sosok calon wakil presiden yang diajukan partainya untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Hary menanggapi munculnya nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB Muhammad Zainul Majdi yang menguat sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

“Terlalu pagi. Kita gak boleh bicara gitu. Jadi kita musti urai, karena banyak yang harus dievaluasi bersama-sama,” kata Hary dalam paparan di acara pelantikan sayap organisasi Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia (Basperindo) di DPP Perindo, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Soal mencuatnya nama Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi jadi cawapres Ganjar, Pimpinan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menuturkan semua nama yang digadang-gadang akan digodok terlebih dahulu.

“Saya rasa nama kan banyak ya, pada akhirnya semua itu akan disurvei untuk mendampingi pak Ganjar itu siapa yang bisa memberikan nilai tambah maksimal sehingga perolehannya juga bisa maksimal,” ucapnya.

Diketahui, ada tujuh sosok yang disebut berpotensi mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ketujuh nama tersebut, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kemudian, ada nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Lalu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

(Khafid Mardiyansyah)