INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bagian dari NU dan Disukai Milenial, Erick Thohir Jadi Cawapres Potensial

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:51 WIB
Bagian dari NU dan Disukai Milenial, Erick Thohir Jadi Cawapres Potensial
Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan untuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang terus berdatangan dari masyarakat. Dukungan ini juga datang dari warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin.

Menurut Peneliti Senior Political Statistics (Polstat) Apna Permana, Erick Thohir menjadi salah satu sosok yang diperbincangkan khalayak ramai dalam menatap Pilpres 2023 mendatang. hal ini tentunya tidak lepas dari status menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dibandingkan dengan kandidat lain yakni bagian dari keluarga besar NU.

 BACA JUGA:

“Erick Thohir punya dua hal penting untuk maju menjadi cawapres 2024. Pertama ia datang dari kalangan NU sebagai Anggota Kehormatan Banser dan diminati oleh kaum muda (milenial),” kata Apna Permana, Minggu (11/6/2023).

Hal ini juga lantas diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi. KH Ahmad Fahrur Rozi atau akrab disapa Gus Fahrur melemparkan pujian kepada Ketua Umum (Ketum) PSSI tersebut.

Gus Fahrur melontarkan pujian lantaran ide Erick Thohir yang akan menyumbangkan 10 persen hasil penjualan tiket laga Timnas Indonesia kontra Palestina, 14 Juni 2023 mendatang.

“Kami menyambut positif semua upaya untuk kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai konstitusi negara Indonesia yang menolak semua bentuk penjajahan. Kita bersyukur pemerintah Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ucap Gus Fahrur.

