Perempuan Terjepit Lift di Tanah Abang, Evakuasi Berlangsung Dramatis

JAKARTA - Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat melakukan evakuasi terhadap seorang perempuan, FD yang terjepit lift di kos-kosan kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beruntung, korban berhasil diselamatkan meski mengalami patah kaki.

Informasi itu diunggah oleh akun Instagram resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, @humasjakfire pada Sabtu (10/6/2023). Peristiwa itu terjadi pada Siang. Seorang pegawai indekos tersebut awalnya berencana melakukan bersih-bersih di area lantai 3 indekos.

Dia lantas menuju lantai 3 menggunakan lift barang. FD lalu duduk di ift bagian pinggir, hanya saja lift naik ke atas membuat posisi kakinya terselip.

"Karyawan tersebut duduk di lift (lantai pinggir). Dikarenakan ada yang mengoperasikan lift tersebut, lift naik ke atas dan menyebabkan posisi kaki karyawan terselip di celah antara lift dan tembok (lantai 2 ke 3)," tulis admin Humas Jakfire, Sabtu (10/6/2023).

Petugas Penyelamat Sektor Tanah Abang Sudin Gulkarmat Jakpus yang menerima laporan melalui Jakarta Saga 112 segera mengerahkan 3 unit dan 14 personelnya menuju lokasi. Petugas dibantu PK3D Dinas Kesehatan DKI Jakarta akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang terjepit itu pasca 1 jam lebih melakukan proses penanganan.