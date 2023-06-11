Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Pekan, Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |04:16 WIB
Akhir Pekan, Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Adapun cuaca pagi hari cerah berawan di seluruh wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

BACA JUGA:

BMKG: Sembilan Wilayah Yogyakarta Berstatus Waspada Kekeringan Meteorologis 

Kondisi cuaca cerah berawan berlanjut hingga siang dan malam hari. Tidak ada wilayah di Jakarta yang diguyur hujan.

Adapun suhu udara berkisar antara 24-33 derajat celsius dengan kelembapan 60-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
