Akhir Pekan, Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Adapun cuaca pagi hari cerah berawan di seluruh wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kondisi cuaca cerah berawan berlanjut hingga siang dan malam hari. Tidak ada wilayah di Jakarta yang diguyur hujan.

Adapun suhu udara berkisar antara 24-33 derajat celsius dengan kelembapan 60-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)