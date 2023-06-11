Dua Lokasi Pelayanan SIM Keliling Hari Ini di Jakarta

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling untuk masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada Minggu (11/6/2023).

Melansir dari akun Instagram resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi pukul 07.00-12.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling:

Jaktim : Jl Raden Inten, samping Mcd Duren Sawit, Jaktim

Jakbar : Jl Panjang, depan Bank BJB Kebon Jeruk & HBKB Jl. Tomang Raya, Jakbar

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM hendaknya menyiapkan dokumen yang diperlukan, yakni KTP asli dan SIM asli berikut fotokopi, mengisi formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.