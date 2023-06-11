Dua Bacaleg Perindo Perbaiki Jalan Warga yang Rusak di Kabupaten Bekasi

Bacaleg Perindo perbaiki jalan warga yang rusak di Kabupaten Bekasi/Foto: Didit Junaidi

BEKASI - Bacaleg DPR RI Dapil tujuh Jawa Barat Denny Dolfie Walla dan Bacaleg DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil satu Anita Caroline Bokau, melakukan bakti sosial dengan memperbaiki jalan warga yang rusak, Sabtu (10/6/2023).

Kedua Bacaleg Perindo itu memperbaikai jalan warga yang rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disambut antusias warga setempat.

Perbaikan jalan yang rusak dilakukan oleh kedua Bacaleg tersebut karena kondisi jalan di wilayah perkampungan tersebut sudah cukup lama dan sangat memprihatinkan, terlebih ketika musim penghujan datang jalan tersebut susah dilalui oleh warga.

"Perbaikan jalan tersebut sudah di lakukan tahap kedua, sedangkan tahap pertama dilakukan pada pekan kemarin sepanjang lima ratus meter," kata Denny Dolfie.

Ke depannya untuk Partai Perindo bakti sosial terus dilakukan dengan konsisten, terlebih jekang Pemilu 2024.