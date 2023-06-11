Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Bacaleg Perindo Perbaiki Jalan Warga yang Rusak di Kabupaten Bekasi

Didit Junaidi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:37 WIB
Dua Bacaleg Perindo Perbaiki Jalan Warga yang Rusak di Kabupaten Bekasi
Bacaleg Perindo perbaiki jalan warga yang rusak di Kabupaten Bekasi/Foto: Didit Junaidi
A
A
A

 

BEKASI - Bacaleg DPR RI Dapil tujuh Jawa Barat Denny Dolfie Walla dan Bacaleg DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil satu Anita Caroline Bokau, melakukan bakti sosial dengan memperbaiki jalan warga yang rusak, Sabtu (10/6/2023).

Kedua Bacaleg Perindo itu memperbaikai jalan warga yang rusak di Kampung Cilampayan, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disambut antusias warga setempat.

 BACA JUGA:

Perbaikan jalan yang rusak dilakukan oleh kedua Bacaleg tersebut karena kondisi jalan di wilayah perkampungan tersebut sudah cukup lama dan sangat memprihatinkan, terlebih ketika musim penghujan datang jalan tersebut susah dilalui oleh warga.

"Perbaikan jalan tersebut sudah di lakukan tahap kedua, sedangkan tahap pertama dilakukan pada pekan kemarin sepanjang lima ratus meter," kata Denny Dolfie.

 BACA JUGA:

Ke depannya untuk Partai Perindo bakti sosial terus dilakukan dengan konsisten, terlebih jekang Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement