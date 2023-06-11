Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pria di Bekasi Serang Pengunjung Warkop Menggunakan Sajam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |09:57 WIB
Viral! Pria di Bekasi Serang Pengunjung Warkop Menggunakan Sajam
Ilustrasi/ Doc: Tangkapan layar
A
A
A

BEKASI - Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di warung kopi (Warkop) yang berada di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi penyerangan diduga menggunakan senjata tajam.

Video aksi penyerangan tersebar di media sosial. Terlihat pria berjaket putih langsung menyerang salah satu pengunjung warkop secara membabi buta.

 BACA JUGA:

Salah satu korban yang diincar terlihat harus terjatuh untuk menghindari serangan pria tersebut. Pengunjung lainnya juga terlihat berusaha melerai penyerang itu.

Ketua RW setempat, Faisal mengatakan aksi penyerangan itu terjadi pada Jumat (11/6/2023) malam silam. Dia menjelaskan bahwa pelaku penyerangan yang terlihat yakni dua orang.

 BACA JUGA:

“Kejadian hari Jumat jam 23.40 WIB, pelaku berdua, dua-duanya bawa senjata tajam (celurit). Bawa sepeda motor satu,” kata Faisal kepada wartawan, dikutip Minggu (11/6/2023).

Faisal menjelaskan bahwa dua penyerang itu memang hanya menargetkan salah satu pengunjung warkop. Hal itu sebab, tidak ada pengunjung lainnya yang terluka.

“Target dia memang hanya si korban karena teman-temannya itu ada banyak 5-6 orang tapi tidak dilukai, karena target dia hanya si korban,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
