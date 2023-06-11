Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Trotoar di Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, Begini Prosesnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:15 WIB
Trotoar di Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, Begini Prosesnya
Trotoar Kedubes AS kembali dibuka (Foto: Pemrov DKI Jakarta)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka kembali trotoar di depan Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 9 Juni 2023, malam.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengapresiasi gerak cepat jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) dalam membuka trotoar di depan Kedubes AS tepat pukul 22.00 WIB.

Trotoar tersebut kini dapat berfungsi untuk lintasan yang nyaman bagi pejalan kaki.

"Untuk penataan atau merapikan jalur trotoar di depan Kedutaan Amerika, telah dilakukan pada pukul 22.00 WIB. Sebelumnya, sudah dilakukan persiapan sejak pukul 20.00 WIB oleh Dinas Bina Marga dibantu Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Mereka bersama-sama mengangkat MCB (Moveable Concrete Barrier) di depan Kedutaan Amerika disaksikan oleh unsur Kementerian Luar Negeri dan unsur dari Kedutaan Amerika," kata Heru dalam keterangannya dikutip, Minggu (11/6/2023).

Heru menjelaskan, Kedubes AS telah menyampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa pihaknya tidak keberatan apabila trotoar di depan Kedubes AS dibuka dan difungsikan sebagaimana mestinya.

"Beberapa hari lalu, kami telah merapatkan hal ini di Balai Kota dengan mengundang para pihak terkait dan bersepakat untuk mengangkat MCB," ujarnya.

