HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akibat Pengemudi Mabuk, Empat Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Tanjung Priok Jakut

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:26 WIB
Akibat Pengemudi Mabuk, Empat Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Tanjung Priok Jakut
Ilustrasi/ Doc: Freepik
JAKARTA- Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kenaraan terjadi di Tol Tanjung Priok arah Pluit Jakarta Utara. Kecelakaan membuat seorang dibawa ke rumah sakit diduga terjadi karena salah satu pengemudi dalam kondisi mabuk.

"Telah yerjadi kecelakaan beruntun di Tol Tanjung Priok arah Pluit km 23.400. Melibatkan 4 kendaraan," ujar Kasat PJR Ditlantas PMJ Kompol Sutikno, dalam keterangannya, Minggu (11/6/2023).

Kecelakaan terjadi pada Minggu 11Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB. Kecelakaan bermula saat kendaraan pick up yang mengangkut gas elpiji ditabrak oleh mobil lain.

"Kendaaran dua muatan gas elpiji tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan kedua dalam kondisi mabuk sehingga muatan elpiji tumpah berserakan," tambahnya.

"Selanjutnya datang kendaraan ketiga dan kendaraan keempat yang mengenai elpiji tersebut untuk kendaraan keempat lanjut perjalanan mengingat tidak ada kerusakan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
