HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kartini Perindo Jakut Gelar Senam Sehat dan Layanan Kesehatan Gratis

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |12:14 WIB
Kartini Perindo Jakut Gelar Senam Sehat dan Layanan Kesehatan Gratis
Kartini Perindo Jakut menggelar senam sehat dan layanan kesehatan gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kartini Perindo DPD Jakarta Utara menggelar aksi sosial dengan menggelar senam sehat bersama warga yang ikuti oleh kaum ibu rumah tangga atau emak-emak di kawasan RW 02 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Minggu (11/6/2023).

Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara Komala Dewi mengatakan sebagai organisasi sayap partai Perindo yang bekerja di bilang sosial pihaknya terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan hidup sehat seperti senam dan juga pengobatan gratis.

"Agenda Perindo Jakarta Utara hari ini adalah senam sehat kemudian kita juga buat pengobatan gratis dan pemberian suntikan vitamin c secara gratis. Untuk hari ini kita khususkan untuk warga RW. 002 jadi kita keliling satu tempat satu nanti kita keliling lagi," katanya di lokasi.

Menurut Komala, dengan digelarnya aksi sosial pengobatan ini memiliki target untuk memperkenalkan program Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, bertujuan agar masyarakat bisa sehat sejahtera sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat.

"Targetnya yang pasti adalah untuk memperkenalkan perindo, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat mungkin dengan ilmu (kesehatan) yang saya miliki sekaligus ketua Kartini Perindo Jakarta Utara semoga menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkannya," ucapnya.

Komala menambahkan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera akan terus melakukan kegiatan serupa di sejumlah wilayah Jakarta Utara lainnya untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
