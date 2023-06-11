Emak-Emak di Koja Antusias Ikuti Olahraga dan Pemeriksaan Kesehatan Kartini Perindo

JAKARTA - Puluhan ibu rumah tangga atau biasa disebut emak-emak di wilayah RW 02 Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengikuti Senam Sehat dan Layanan Kesehatan Gratis bersama dengan Kartini Perindo di Lorong 102 Timur, Minggu (11/6/2023).

Ketua RW 02 Kelurahan Koja, Siti Chotijah mengatakan dengan adanya kegiatan ini mendapat antusias yang besar dari masyarakat. Apalagi setelah senam, warga atau para emak-emak mendapat pemeriksaan kesehatan gratis.

BACA JUGA:

"Terima kasih adanya olahraga bersama dan pengobatan gratis untuk RW 02 di mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk warga di sekitar. Diharapkan kegiatan ini jangan sekali tapi bisa berlanjut untuk kegiatan selanjutnya," Kata Siti di lokasi.

Menurut Siti, dengan adanya kegiatan ini masyarakat sangat antusias untuk ikut sejak pagi. Apalagi dengan senam bisa dilihat banyak kemudian masyarakat juga berantusias untuk mengetahui kesehatan yang dialami.

BACA JUGA: Kartini Perindo Jakut Gelar Senam Sehat dan Layanan Kesehatan Gratis

"Saya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut tidak satu kali ini saja agar masyarakat bisa menikmati hasil dari kegiatan ini," Ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga setempat Amsir (57) mengatakan apa yang dilakukan oleh Kartini Perindo kepada warga di Jakarta Utara adalah kegiatan yang positif kepada masyarakat di Koja. Sehingga hal ini membawa manfaat yang sangat besar.

"Saya lihat sekarang ini saja memang positif. Memang sih bagus jadi masyarakat dimanapun jadi tahu kalau Perindo begini aksi sosialnya bersama masyarakat. Cuma kalau bisa Jangan dibatasi kalau bisa terus berlanjut," ucapnya.

"Termasuk kalau pemeriksaan kesehatan, jadi banyak warga yang usianya diatas 50 istilahnya rentan penyakit. Jadi kalau nanti dia sakit atau nggak nanti di kontrol oleh petugas, ini sangat bagus juga program kerakyatan," pungkasnya.

Berita sebelumnya, Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara dr. Komala Dewi mengatakan sebagai organisasi sayap Partai Perindo yang bekerja di bilang sosial pihaknya terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan hidup sehat seperti senam dan juga pengobatan gratis.

"Agenda Perindo Jakarta Utara hari ini adalah senam sehat kemudian kita juga buat pengobatan gratis dan pemberian suntikan vitamin c secara gratis. Untuk hari ini kita khususkan untuk warga RW. 002 jadi kita keliling satu tempat satu nanti kita keliling lagi," katanya di lokasi.