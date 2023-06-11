Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Fenomena Minta Telolet Kembali Merebak, Polisi Akan Patroli dan Bubarkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:43 WIB
Fenomena Minta Telolet Kembali Merebak, Polisi Akan Patroli dan Bubarkan
A
A
A

DEPOK - Aksi sekumpulan bocah menyetop bus untuk meminta 'om telolet' di Sawangan, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Bahkan aksi tersebut dinilai sangat berbahaya hal itu dikarenakan terlalu dekat dengan bus.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @infodepok_id terlihat sekumpulan bocah di dekat gerbang tol (GT) Sawangan meminta supir bus membunyikan 'telolet' atau klakson.

"Imbauan untuk anak-anak yang suka nunggu telolet dekat di pintu masuk tol Sawangan mohon perhatikan keselamatan yang utama," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Minggu (11/6/2023).

Merespon hal itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan akan mengerahkan jajaran untuk melakukan patroli dan membubarkan aksi sekumpulan bocah tersebut. Ia juga menyebut akan melakukan pembinaan terhadap bocah tersebut.

"Kita akan patroli dan membubarkan hal tersebut karena membahayakan diri mereka sendiri, membahayakan pengemudi bus dan juga membahayakan penggunaan jalan yang lainnya," ucap Fuady saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok viral telolet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192053//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-IQ49_large.jpg
Tak Hanya Teror Bom, Pelaku Juga Buat Medsos Palsu atas Nama Mantan Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192042//polisi_ungkap_cara_pelaku_teror_bom_peroleh_e_mail-Er9l_large.jpg
Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192018//teror_bom_di_depok_ditangkap-8osU_large.jpg
Terungkap! Peneror Bom ke 10 Sekolah di Depok Catut Nama Mantan Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192015//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-xe4m_large.jpg
Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998//viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191993//viral-6ZqM_large.jpg
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement