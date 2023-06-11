Fenomena Minta Telolet Kembali Merebak, Polisi Akan Patroli dan Bubarkan

DEPOK - Aksi sekumpulan bocah menyetop bus untuk meminta 'om telolet' di Sawangan, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Bahkan aksi tersebut dinilai sangat berbahaya hal itu dikarenakan terlalu dekat dengan bus.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @infodepok_id terlihat sekumpulan bocah di dekat gerbang tol (GT) Sawangan meminta supir bus membunyikan 'telolet' atau klakson.

"Imbauan untuk anak-anak yang suka nunggu telolet dekat di pintu masuk tol Sawangan mohon perhatikan keselamatan yang utama," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Minggu (11/6/2023).

Merespon hal itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan akan mengerahkan jajaran untuk melakukan patroli dan membubarkan aksi sekumpulan bocah tersebut. Ia juga menyebut akan melakukan pembinaan terhadap bocah tersebut.

"Kita akan patroli dan membubarkan hal tersebut karena membahayakan diri mereka sendiri, membahayakan pengemudi bus dan juga membahayakan penggunaan jalan yang lainnya," ucap Fuady saat dikonfirmasi.