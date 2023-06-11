Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Rumah Semi Permanen di Pemukiman Padat Penduduk di Pademangan Terbakar

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:55 WIB
Puluhan Rumah Semi Permanen di Pemukiman Padat Penduduk di Pademangan Terbakar
Kebakaran di Pademangan/Foto: Yohannes Tobing
JAKARTA - Puluhan rumah di Jalan Hidup Baru/Rel KA RT 11 RW 02, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu (11/6/2023) siang.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, kobaran api terlihat melahap bangunan rumah jenis semi permanen yang berada di samping rel kereta Pasar Rajawali.

Beberapa warga sekitar terlihat gotong royong membantu memadamkan api. Sementara itu warga atau penghuni yang dekat dengan sumber api terlihat berupaya menyelamatkan barang berharga.

Salah satu warga setempat Solihin (44) mengatakan bahwa kebakaran ini muncul atau berawal dari salah satu rumah warga yang sedang mengolah bahan baku nasi goreng.

"Itu (awal api) dari tempat atau rumah tukang nasi goreng. Lagi masak (olah bahan) tiba tiba meledak gasnya dan merembet ke rumah lainnya," kata Solihin di lokasi.

Menurut Solihin saat tabung gas meledak terdengar sangat besar sehingga banyak warga sekitar yang kabur menyelamatkan diri. Sedikitnya ada puluhan rumah yang terdampak dari ledakan ini.

