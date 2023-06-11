Kasus Pria Serang Pengunjung Warkop di Bekasi, Polisi Periksa 4 Saksi

BEKASI - Aksi penyerangan oleh seorang pria di salah satu warkop di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi kini diselidiki pihak kepolisian. Sejauh ini sebanyak empat saksi pun sudah diperiksa.

"Saksi yang sudah diperiksa sebanyak empat orang, kasus sudah naik sidik," kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono saat dikonfirmasi, Minggu (11/6/2023).

Dalam video yang beredar, pelaku penyerangan berjumlah sebanyak dua orang. Adapun keduanya kini dalam pengejaran kepolisian.

"Pelaku sedang kita kejar," ucapnya.

Sementara terhadap korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit pun kini dalam kondisi membaik. Korban disebut tidak dilakukan tindakan rawat inap.

"Tidak rawat inap, korban menerima luka benda tajam di bagian tangan, kaki dan pantat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, ksi penyerangan senjata tajam terjadi di warung kopi (Warkop) yang berada di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi penyerangan diduga menggunakan senjata tajam.