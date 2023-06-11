Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Motor Adu Banteng di Klapanunggal Bogor, Satu Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:14 WIB
Dua Motor Adu Banteng di Klapanunggal Bogor, Satu Orang Tewas
A
A
A

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakan di Jalan Raya Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 06.15 WIB. Awalnya, motor Honda Supra X melaju dari arah Cileungsi menuju Klapanunggal.

"Dari arah Cileungsi belok ke kiri menuju Kampung Klapanunggal. Saat bersamaan bergerak lurus dari arah Gunung Putri menuju ke arah Cileungsi motor Kawasaki Ninja," kata Angga, Minggu (11/6/2023).

Kedua motor terlibat benturan keras di bagian depannya. Motor Kawasaki Ninja juga sempat membentur bak belakang truk yang tidak diketahui.

"Dan terjadilah kecelakaaan lalu lintas," jelasnya.

Pengendara motor Supra X meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka kepala, tangan dan kaki. Sedangkan, pengendara Ninja mengalami luka ringan dilarikan ke RS Sentra Medika Cibinong.

"Korban satu orang meninggal dunia (pengendara Supra X) dan satu luka ringan (pengendara Ninja)," tutupnya

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191531//bus_tni_al_kecelakaan_di_tol_belmera_medan-1Rxa_large.jpg
Bus TNI AL Kecelakaan di Tol Belmera Medan, Belasan Prajurit Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191526//kecelakaan_lalu_lintas-PG3D_large.jpg
Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492//menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191466//menko_ahy-ingu_large.jpg
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement