Dua Motor Adu Banteng di Klapanunggal Bogor, Satu Orang Tewas

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakan di Jalan Raya Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 06.15 WIB. Awalnya, motor Honda Supra X melaju dari arah Cileungsi menuju Klapanunggal.

"Dari arah Cileungsi belok ke kiri menuju Kampung Klapanunggal. Saat bersamaan bergerak lurus dari arah Gunung Putri menuju ke arah Cileungsi motor Kawasaki Ninja," kata Angga, Minggu (11/6/2023).

Kedua motor terlibat benturan keras di bagian depannya. Motor Kawasaki Ninja juga sempat membentur bak belakang truk yang tidak diketahui.

"Dan terjadilah kecelakaaan lalu lintas," jelasnya.

Pengendara motor Supra X meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka kepala, tangan dan kaki. Sedangkan, pengendara Ninja mengalami luka ringan dilarikan ke RS Sentra Medika Cibinong.

"Korban satu orang meninggal dunia (pengendara Supra X) dan satu luka ringan (pengendara Ninja)," tutupnya

(Khafid Mardiyansyah)