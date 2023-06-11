Polisi Gagalkan Aksi Remaja Hendak Tawuran, Tujuh Orang Diamankan Beserta Sajam

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sebanyak 7 remaja tanggung yang diduga hendak akan melakukan aksi tawuran, Minggu (11/6/2023) pagi. Dari tangan para remaja tersebut diamankan 3 bilang senjata tajam.

Kasat Samapta Polres metro jakarta barat Akbp M Hari Agung Julianto mengatakan, tujuh remaja tersebut diamankan di duri kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Pihaknya juga mengamankan 3 pucuk senjata tajam berupa celurit dan pedang.

"Kami menerima laporan masyarakat saat melaksanakan patroli skala besar adanya sekelompok remaja yang diduga hendak akan melakukan aksi tawuran di daerah kosambi Cengkareng Jakarta Barat," ujar Akbp M Hari Agung saat dikonfirmasi, Minggu (11/6/2023).

Agung menjelaskan, kini sebanyak tujuh remaja tanggung berikut barang bukti dibawa kepolsek Cengkareng untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

"7 remaja tanggung berikut barang bukti senjata tajam kami serahkan ke Polsek Cengkareng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya

Kegiatan patroli antisipasi guantibmas ini kami lakukan secara intensif dan berkelanjutan setiap harinya guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat