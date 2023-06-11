25 Rumah Hingga Kendaraan Hangus Akibat Kebakaran Hebat di Pademangan

JAKARTA - Kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Pademangan tepatnya di Jalan Hidup Baru / Rel KA RT 11 RW 02, Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu (11/6/2023) siang menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan.

Perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara, Eko Budianto mengatakan bahwa dari kebakaran ini diperkirakan 25 rumah dari rumah permanen dan semi permanen hangus terbakar.

"Kebakaran ini di wilayah Pademangan Barat ya, dimulai dari dugaan sementara dari sini. Jumlah yang terdampak itu sekitar lebih dari 25 rumah. Ada satu unit mobil dan beberapa sepeda motor," Kata Eko saat di temui di lokasi pada Minggu (11/6/2023).

Eko menjelaskan dalam kebakaran ini pihaknya mengerahkan belasan unit pemadam dari Unit Jakarta Utara dan perbantuan dari Jakarta Pusat. Terkait penyebab kebakaran ini, Eko menduga ada kebocoran gas dari rumah tukang nasi goreng.

"Memang ada beberapa dugaan sementara, dari tukang nasi goreng atau dari rumah yang terbakar. Karena itu kan penyebabnya sementara dari tukang nasi goreng itu. Ada yang bilang seperti itu tapi ini masih perlu kita konfirmasikan lebih lanjut," Ucapnya.

"Unit yang dikerahkan 18 unit, sekitar 100 personel dari Jakarta Utara dan bantuan dari Jakarta Pusat. Korban jiwa tidak ada. Kendalanya memang kan padat buat masuknya sampai ditarik-tarik, itu yang sempat mengganggu juga waktu pertama," Sambungnya.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, kobaran api terlihat melahap bangunan rumah jenis semi permanen yang berada di samping rel kereta Pasar Rajawali.

Beberapa warga sekitar terlihat gotong royong membantu memadamkan api. Sementara itu warga atau penghuni yang dekat dengan sumber api terlihat berupaya menyelamatkan barang berharga.