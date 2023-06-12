Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 Juni: Nelson Mandela Divonis Penjara Seumur Hidup

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |04:59 WIB
Peristiwa 12 Juni: Nelson Mandela Divonis Penjara Seumur Hidup
Nelson Mandela. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa dan sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 11 Juni. Ada yang menjadi hari besar sebuah negara hingga peristiwa kelam bagi seorang tokoh.

Berikut ulasan singkatnya:

12 Juni 1898

Filipina secara resmi menyatakan kemerdekaannya atas penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol. Setelah selama 265 tahun berada di bawah kekuasan Spanyol, Filipina kemudian diperintah oleh Amerika Serikat. Meski demikian, akhirnya Filipina memperoleh kemerdekaannya secara de facto pada 4 Juli 1946.

 BACA JUGA:

12 Juni 1964

Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. Namun, akhirnya aktivis anti-apartheid Afrika Selatan itu hanya menjalani masa hukumannya selama 27 tahun, dan pada tahun 1990 ia dibebaskan.

Tak lama dari kebebasannya, Nelson Mandela mengikuti Pemilu, dan berhasil menghantarkannya sebagai presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan dari 1994 hingga 1999.

12 Juni 2005

Salah satu petinju legendaris bernama Mike Tyson memutuskan untuk mundur dari dunia tinju. Keputusan itu pun diambil oleh petinju yang memiliki julukan 'Si Leher Beton' tersebut setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement