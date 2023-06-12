Peristiwa 12 Juni: Nelson Mandela Divonis Penjara Seumur Hidup

BERBAGAI peristiwa dan sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 11 Juni. Ada yang menjadi hari besar sebuah negara hingga peristiwa kelam bagi seorang tokoh.

Berikut ulasan singkatnya:

12 Juni 1898

Filipina secara resmi menyatakan kemerdekaannya atas penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol. Setelah selama 265 tahun berada di bawah kekuasan Spanyol, Filipina kemudian diperintah oleh Amerika Serikat. Meski demikian, akhirnya Filipina memperoleh kemerdekaannya secara de facto pada 4 Juli 1946.

12 Juni 1964

Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. Namun, akhirnya aktivis anti-apartheid Afrika Selatan itu hanya menjalani masa hukumannya selama 27 tahun, dan pada tahun 1990 ia dibebaskan.

Tak lama dari kebebasannya, Nelson Mandela mengikuti Pemilu, dan berhasil menghantarkannya sebagai presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan dari 1994 hingga 1999.

12 Juni 2005

Salah satu petinju legendaris bernama Mike Tyson memutuskan untuk mundur dari dunia tinju. Keputusan itu pun diambil oleh petinju yang memiliki julukan 'Si Leher Beton' tersebut setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride.