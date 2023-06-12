Rekam Jejak Gajah Enggon, Pengganti Gajah Mada di Patih Amangkubhumi Majapahit

JAKARTA - Kehilangan Gajah Mada membuat sistem dan jalannya pemerintahan di Kerajaan Majapahit sedikit kacau. Pasalnya peran Gajah Mada yang sempat diemban oleh Hayam Wuruk dengan peran ganda akhirnya tak mampu dijalankan juga.

Total selama tiga tahun Kakawin Pararaton mendeskripsikan bagaimana kekosongan jabatan Patih Amangkubhumi yang sebelumnya diemban Gajah Mada. Memang ketika Hayam Wuruk juga menjabat sebagai Patih Amangkubhumi atau layaknya jabatan perdana menteri, Hayam Wuruk diberi kesempatan lebih leluasa dalam menggalang pemerintahan.

Namun konon kecakapan Gajah Mada yang tak mudah dilupakan oleh Hayam Wuruk membuatnya sulit melakukan dua tugas dalam satu waktu. Akhirnya pada tahun 1367 sebagaimana dikutip dari "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", dari Prof. Slamet Muljana kekosongan itu dengan diisi oleh Gajah Enggon.

Gajah Enggon menjadi Patih Amangkubhumi selama 27 tahun. Ia mangkat pada tahun 1398, lalu digantikan oleh Gajah Lembana. Gajah Enggon sebagai Patih Amangkubhumi tidak sekuat Gajah Mada, sehingga tetap terbuka kesempatan bagi Sri Wijayarajasa untuk meneruskan menggalang kekuasaan.

Di masa Gajah Enggon ketika menjabat Patih Amangkubhumi pula, Kerajaan Majapahit di Kedaton Timur muncul. Demikianlah timbulnya Kedaton Timur itu akibat ambisi Sri Wijayarajasa untuk berkuasa, ketika jabatan Patih Amangkubhumi dipegang oleh Gajah Enggon, yang dalam menjalankan tugasnya tidak sekuat Gajah Mada.