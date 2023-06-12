Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Gajah Enggon, Pengganti Gajah Mada di Patih Amangkubhumi Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:50 WIB
Rekam Jejak Gajah Enggon, Pengganti Gajah Mada di Patih Amangkubhumi Majapahit
Gajah Mada/Foto: Wikipedia
A
A
A

 

JAKARTA - Kehilangan Gajah Mada membuat sistem dan jalannya pemerintahan di Kerajaan Majapahit sedikit kacau. Pasalnya peran Gajah Mada yang sempat diemban oleh Hayam Wuruk dengan peran ganda akhirnya tak mampu dijalankan juga.

Total selama tiga tahun Kakawin Pararaton mendeskripsikan bagaimana kekosongan jabatan Patih Amangkubhumi yang sebelumnya diemban Gajah Mada. Memang ketika Hayam Wuruk juga menjabat sebagai Patih Amangkubhumi atau layaknya jabatan perdana menteri, Hayam Wuruk diberi kesempatan lebih leluasa dalam menggalang pemerintahan.

 BACA JUGA:

Namun konon kecakapan Gajah Mada yang tak mudah dilupakan oleh Hayam Wuruk membuatnya sulit melakukan dua tugas dalam satu waktu. Akhirnya pada tahun 1367 sebagaimana dikutip dari "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", dari Prof. Slamet Muljana kekosongan itu dengan diisi oleh Gajah Enggon.

Gajah Enggon menjadi Patih Amangkubhumi selama 27 tahun. Ia mangkat pada tahun 1398, lalu digantikan oleh Gajah Lembana. Gajah Enggon sebagai Patih Amangkubhumi tidak sekuat Gajah Mada, sehingga tetap terbuka kesempatan bagi Sri Wijayarajasa untuk meneruskan menggalang kekuasaan.

 BACA JUGA:

Di masa Gajah Enggon ketika menjabat Patih Amangkubhumi pula, Kerajaan Majapahit di Kedaton Timur muncul. Demikianlah timbulnya Kedaton Timur itu akibat ambisi Sri Wijayarajasa untuk berkuasa, ketika jabatan Patih Amangkubhumi dipegang oleh Gajah Enggon, yang dalam menjalankan tugasnya tidak sekuat Gajah Mada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement