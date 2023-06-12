BMKG: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Ini!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta beberapa wilayah di Indonesia untuk mewaspadai adanya potensi hujan lebat dengan kecepatan lebih dari 50 milimeter pada hari ini, Senin (12/6/2023).

Berdasarkan laman resmi BMKG yang dikutip Antara, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hujan lebat juga berpotensi dialami oleh wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Sementara potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 kilometer per jam juga harus diwaspadai oleh wilayah seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.

Tak hanya hujan lebat dan angin kencang, potensi hujan disertai kilat atau petir juga harus diwaspadai oleh wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat juga harus mewaspadai adanya potensi hujan disertai kilat atau petir.