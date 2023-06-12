Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Gelombang hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia Tiga Hari ke Depan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |09:14 WIB
Waspada Gelombang hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia Tiga Hari ke Depan
Ilustrasi/ Doc: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia tiga hari ke depan, pada 12 Juni hingga 14 Juni 2023.

BMKG mengatakan, hal ini dipengaruhi adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 3 - 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 5 - 20 knot.

 BACA JUGA:

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan P. Jawa, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda dan Laut Arafuru,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Senin (12/6/2023).

Kondisi tersebut, kata BMKG, menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh, perairan P. Sawu - Kupang - P. Rotte, Laut Sawu, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba, Laut Natuna, Selat Karimata, perairan P. Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Selat Lombok bagian utara, Laut Sumbawa, perairan Kep. Sabalana - Kep. Selayar, Laut Flores.

 BACA JUGA:

Kemudian, perairan Baubau - Wakatobi, perairan Manui - Kendari, Teluk Tolo, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, Laut Banda, perairan P. Buru - P. Ambon - P. Seram, Laut Seram, perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Sorong bagian selatan, perairan Fakfak - Kaimana, perairan Agats - Amamapare, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, perairan Kaimana, Laut Arafuru dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat.

Selain itu, gelombang yang lebih tinggi yaitu 2.5 - 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat P. Simeulue - Kep. Mentawai, perairan Bengkulu - barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten - Jawa Timur, perairan selatan Bali - Sumbawa, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, perairan selatan P. Sumba, Samudra Hindia Selatan Banten - NTT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement