INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Foto Prajurit Pegang Senjata di Gereja Papua, TNI: Sudah Kita Sanksi!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |09:28 WIB
Heboh Foto Prajurit Pegang Senjata di Gereja Papua, TNI: Sudah Kita Sanksi!
Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Foto prajurit TNI yang memegang senjata di depan gereja wilayah Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan viral di media sosial.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan, foto tersebut diambil saat prajurit bertugas di Mapenduma pada 2019 lalu, dan tidak bermaksud untuk melecehkan rumah ibadah.

"Bahwa foto prajurit TNI yang berpose di depan salah satu Gereja Kingmi yang berlokasi di Mapenduma terjadi pada tahun 2019 saat prajurit tersebut bertugas di Mapenduma, Kabupaten Nduga," kata Herman, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, pose yang dilakukan prajurit TNI itu, hanya sebatas ingin memberitahu bahwa dirinya tengah bertugas di Mapenduma, dan gereja tersebut menjadi ciri lokasinya berada.

"Hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan bukan untuk melecehkan salah satu tempat ibadah. Namun, Prajurit TNI tersebut mengambil gambar karena ingin menunjukkan bahwa dirinya pernah bertugas di wilayah Mapenduma Kab. Nduga," ucapnya.

Dia memastikan, tidak ada gereja yang disentuh oleh TNI, kecuali untuk membantu memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah.

"Dalam pelaksanaan tugasnya TNI ada di pos mereka, seperti yang ditekankan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan kepada setiap prajurit yang melaksanakan tugas untuk selalu mengedepankan komunikasi, menciptakan rasa damai dan menghindari pertumpahan darah," katanya.

Kendati demikian, Herman menegaskan bahwa prajurit yang berpose menggunakan senjata di depan gereja telah diberikan sanksi disiplin.

