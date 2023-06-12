Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putri Ariani Guncang Dunia, Jokowi: Semoga Menginspirasi Banyak Orang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |10:12 WIB
Putri Ariani/Foto: Youtube
Putri Ariani/Foto: Youtube
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi yang ditorehkan Putri Ariani usai membuat penampilan memukau di panggung America's Got Talent 2023. Jokowi pun turut bangga dengan penampilan Putri.

"Beberapa hari ini nama penyanyi Indonesia Putri Ariani menjadi pembicaraan dan pemberitaan oleh talentanya yang memukau lewat penampilan di panggung America's Got Talent 2023. Saya pun turut bangga dan menikmati tayangan ulang penampilan Putri Ariani itu," kata Jokowi dikutip dari akun Instagramnya, Senin (12/6/2023).

 BACA JUGA:

Meski begitu, Jokowi meminta Putri untuk tidak berpuas diri. Dan menunjukkan kemampuan terbaik lainnya di panggung America's Got Talent.

Dengan memukaunya penampilan Putri, Jokowi berharap dapat menjadi inspirasi bagi anak muda di Indonesia untuk bisa meraih cita-citanya.

 BACA JUGA:

"Apa yang diraih Putri Ariani saat ini semoga memberi inspirasi dan semangat kepada semua orang bahwa semua impian dan cita-cita dapat diraih dengan ketekunan, kerja keras, serta kepercayaan atas kemampuan diri sendiri," kata Jokowi.

