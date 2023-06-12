Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa Bojonegoro Bersumber dari Zona Sesar Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:03 WIB
BMKG: Gempa Bojonegoro Bersumber dari Zona Sesar Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala
Ilustrasi/ Doc: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,0 yang mengguncang Bojonegoro pagi ini bersumber pada zona sesar Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala (RMKS).

“Gempa tektonik Mag. 4,0 yang mengguncang Bojonegoro dan sekitarnya pukul 08.04.23 WIB bersumber di zona Sesar RMKS,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dikutip dari akun media sosial pribadinya, Senin (12/6/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa yang berpusat di darat itu terjadi pukul 08.04 WIB.

Gempa berada di kedalaman 7 KM dengan koordinat 7.11 Lintang Selatan – 111.85 Bujur Timur.

 BACA JUGA:

“Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 12-Jun-23 08:04:23 WIB, Lok:7.11 LS, 111.85 BT (Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut Bojonegoro), Kedalaman:7 Km Dirasakan (MMI) II-III Bojonegoro, II-III Tuban,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement