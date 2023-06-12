BMKG: Gempa Bojonegoro Bersumber dari Zona Sesar Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,0 yang mengguncang Bojonegoro pagi ini bersumber pada zona sesar Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala (RMKS).

“Gempa tektonik Mag. 4,0 yang mengguncang Bojonegoro dan sekitarnya pukul 08.04.23 WIB bersumber di zona Sesar RMKS,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dikutip dari akun media sosial pribadinya, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa yang berpusat di darat itu terjadi pukul 08.04 WIB.

Gempa berada di kedalaman 7 KM dengan koordinat 7.11 Lintang Selatan – 111.85 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 12-Jun-23 08:04:23 WIB, Lok:7.11 LS, 111.85 BT (Pusat gempa berada di darat 6 km BaratLaut Bojonegoro), Kedalaman:7 Km Dirasakan (MMI) II-III Bojonegoro, II-III Tuban,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.