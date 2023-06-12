Tersangka KPK Hasbi Hasan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel

JAKARTA - Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/6/2023). Hasbi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK terkait penetapan tersangka dirinya.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB hingga selesai di ruang sidang 1. Dengan nomor perkara Nomor Perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"Pemohon DR. Hasbi Hasan, RA. MH. Termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," tulis informasi layar PN Jaksel, Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: KPK Cecar Jaksa Dody soal Pertemuan dengan Hasbi Hasan Usai OTT Suap di MA

Sementara berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, hingga pukul 10.00 WIB, sidang Hasbi belum juga digelar. Tersangka KPK itu juga belum terlihat di PN Jaksel.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto diketahui memang sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung.