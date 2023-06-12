Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka KPK Hasbi Hasan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:11 WIB
Tersangka KPK Hasbi Hasan Jalani Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel
Situasi di PN Jaksel jelang sidang praperadilan Hasbi Hasan (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/6/2023). Hasbi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK terkait penetapan tersangka dirinya.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB hingga selesai di ruang sidang 1. Dengan nomor perkara Nomor Perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"Pemohon DR. Hasbi Hasan, RA. MH. Termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," tulis informasi layar PN Jaksel, Senin (12/6/2023).

Sementara berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, hingga pukul 10.00 WIB, sidang Hasbi belum juga digelar. Tersangka KPK itu juga belum terlihat di PN Jaksel.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto diketahui memang sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190110/kpk-fHVp_large.jpg
KPK Gali Komunikasi Eks Pejabat MA Zarof Ricar dengan Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046/kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188726/hakim_djuyamto-XIMU_large.jpg
Dihukum 11 Tahun Bui, Hakim Djuyamto Ajukan Banding di Kasus Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659/zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573/zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634/suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement