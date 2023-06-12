Wapres Bertolak ke Uzbekistan Perkuat Kerja Sama Ekonomi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi istri, Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas, bertolak menuju Uzbekistan untuk melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja, hari ini, Senin (12/6/2023).

Tampak Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, dan Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Bambang Gunarto melepas keberangkatan Wapres.

Menggunakan Pesawat Garuda Indonesia-2 Airbus 330, Wapres dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Islam Karimov Tashkent, Uzbekistan.

Usai menempuh penerbangan sekitar 10 jam 15 menit, Wapres dijadwalkan tiba di Tashkent, Uzbekistan pada pukul 18.15 waktu setempat. Keesokan harinya, Selasa 13 Juni 2023, Wapres diagendakan bertemu dengan para diaspora Indonesia.

Selain bertemu dengan para diaspora Indonesia di Uzbekistan, Wapres juga akan menerima para pelaku usaha industri halal Uzbekistan.