INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Diyakini Beri Kontribusi Positif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:31 WIB
Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Diyakini Beri Kontribusi Positif
Partai Perindo dukung Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong meyakini, banyaknya dukungan ke Ganjar Pranowo untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres 2024), dapat memberi tren positif terhadap Gubernur Jawa Tengah itu. Ditambah dengan adanya dukungan Partai Perindo.

"Kalau 2 minggu lalu momentumnya di Prabowo, kini sentimen positif dan tren ada di Ganjar Pranowo. Dengan dukungan dari Perindo pasti memberikan kontribusi positif karena Pak Hary Tanoe dan perangkatnya pasti akan menggerakkan seluruh infrastruktur untuk Ganjar," kata Anthony dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selain itu, kata Anthony, dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rakernas PDI Perjuangan juga diyakini dapat memberikan tren positif terhadap Ganjar.

Lebih lanjut, Anthony juga menyoroti langkah PDIP yang mengendorse sejumlah tokoh untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Menurutnya, tokoh yang diendorse itu merupakan bangian dari strategi PDIP untuk membangun koalisi besar.

"Ada perubahan strategi yang cukup signifikan jika kemarin terlihat eksklusif kini membuka diri bahkan bukan hanya dengan kawan melainkan juga lawan, yang biasa sedikit berseberangan," tutur Anthony.

"Ini strategi yang baik oleh PDIP dan mencairkan dinamika politik, melonggarkan koalisi yang ada contoh Koalisi Perubahan dengan menyebut AHY potensial jadi cawapresnya Ganjar," tambahnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Telusuri berita news lainnya
