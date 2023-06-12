Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Diyakini Beri Kontribusi Positif

JAKARTA - Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong meyakini, banyaknya dukungan ke Ganjar Pranowo untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres 2024), dapat memberi tren positif terhadap Gubernur Jawa Tengah itu. Ditambah dengan adanya dukungan Partai Perindo.

"Kalau 2 minggu lalu momentumnya di Prabowo, kini sentimen positif dan tren ada di Ganjar Pranowo. Dengan dukungan dari Perindo pasti memberikan kontribusi positif karena Pak Hary Tanoe dan perangkatnya pasti akan menggerakkan seluruh infrastruktur untuk Ganjar," kata Anthony dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selain itu, kata Anthony, dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rakernas PDI Perjuangan juga diyakini dapat memberikan tren positif terhadap Ganjar.

Lebih lanjut, Anthony juga menyoroti langkah PDIP yang mengendorse sejumlah tokoh untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Menurutnya, tokoh yang diendorse itu merupakan bangian dari strategi PDIP untuk membangun koalisi besar.

"Ada perubahan strategi yang cukup signifikan jika kemarin terlihat eksklusif kini membuka diri bahkan bukan hanya dengan kawan melainkan juga lawan, yang biasa sedikit berseberangan," tutur Anthony.

"Ini strategi yang baik oleh PDIP dan mencairkan dinamika politik, melonggarkan koalisi yang ada contoh Koalisi Perubahan dengan menyebut AHY potensial jadi cawapresnya Ganjar," tambahnya.