HOME NEWS NASIONAL

Lukas Enembe Ngaku Sakit, Sidang Perdana Ditunda Sepekan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:40 WIB
Lukas Enembe <i>Ngaku</i> Sakit, Sidang Perdana Ditunda Sepekan
Sidang perdana Lukas Enembe di Pengadilan Tipikor (foto: MPI/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) tidak bisa mengikuti sidang perdananya, hari ini. Sebab, Lukas mengklaim sedang sakit. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pembacaan surat dakwaan Lukas Enembe sepekan ke depan

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengonfirmasi soal kondisi kesehatan terdakwa Lukas Enembe sebelum memulai jalannya sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.

"Apakah saudara dalam keadaan sehat sekarang ini? Saudara terdakwa Lukas apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya?," tanya Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Lukas mengklaim hari ini sedang dalam keadaan tidak sehat atau sakit. "Sakit," singkat Lukas yang dihadirkan secara virtual atau online dari ruang kunjungan Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tim Penasihat Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona kemudian menjelaskan bahwa kliennya saat ini sedang sakit. Tensi Lukas Enembe naik drastis pada hari ini. Hal itu, tidak memungkinkan untuk Lukas Enembe mengikuti sidang hari ini.

"Beliau dalam keadaan sakit dia sudah menjawab dua kali pak ketua," kata Petrus.

Setelah mengonfirmasi tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kuasa hukum Lukas Enembe, hakim kemudian memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin, 19 Juni 2023.

"Sidang sudah selesai dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 19 Juni 2023. Saudara terdakwa kembali lagi ke tahanan dan jaga kesehatan," kata Hakim Rianto Adam Pontoh menutup persidangan.

Halaman:
1 2
      
