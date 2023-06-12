Balita di Samarinda Positif Narkoba, Gegara Minum Pakai Botol Bekas Nyabu

JAKARTA - Seorang bayi di bawah umur lima tahun (balita) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dinyatakan postif narkotika jenis sabu.

Usut punya usut ternyata, balita tersebut diberikan air minum oleh tetangganya dengan botol air mineral bekas dijadikan bong untuk mengonsumsi barang haram tersebut. Polisi pun telah menetapkan tetangga bayi itu yang berinisial ST (51).

Kabid Humas Polda Katim, Kombes Yusuf Sutejo mengungkapkan, ST memberikan air putih kepada balita berinisial N pada Selasa sore, 6 Juni 2023. Namun N tidak bisa tidur dua hari dua malam. Kemudian, N ternyata positif sabu.

“ST sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan sejak kemarin,” kata Yusuf saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Yusuf mengatakan, ST tidak mengetahui kemasan air botol masih memiliki kandungan sabu. Setelah diselidiki, botol tersebut bekas digunakan sebagai bong sabu dan airnya masih memiliki efek narkoba. Kepolisian memastikan ST sebagai pengguna sabu setelah pemeriksaan.

Yusuf mengatakan, saat ini N masih dalam perawatan. Ia mengatakan N mengoceh terus dan berhalusinasi setelah mengonsumsi air minum tersebut.

Sebelumnya, kasus ini sempat viral setelah beredar video N tidak tidur selama beberapa hari usai diberi minuman oleh ST pada 6 Juni lalu.