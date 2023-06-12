Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lukas Enembe Ogah Sidang Online, Minta Hadir Langsung ke Pengadilan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:21 WIB
Lukas Enembe Ogah Sidang <i>Online</i>, Minta Hadir Langsung ke Pengadilan
Lukas Enembe di RSPAD (foto: MPI/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe enggan menjalani sidang perdana secara virtual atau online dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Ia ingin untuk menjalani sidang perdananya secara langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Lukas Enembe kemudian ogah keluar dari ruang sel tahanan Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pagi tadi. Kemudian, KPK berinisiatif untuk menggelar sidang online untuk terdakwa Lukas Enembe dari ruang kunjungan Rutan Gedung Merah Putih KPK.

"Yang Mulia, pagi kita ada kendala terdakwa tidak mau keluar kamar karena memohon offline. Kemudian yang bersangkutan bersedia di kamar kunjungan," ujar Jaksa KPK, Yoga Pratomo di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh kemudian mengonfirmasi kepada jaksa soal kemungkinan menghadirkan secara langsung Lukas Enembe ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Namun memang, hakim meminta agar ada jaminan keamanan jika Lukas dihadirkan secara langsung.

"Dari awal rencananya offline karena Pak Lukas mobilitasnya menggunakan kursi roda kami mohon," kata Jaksa Yiga menjelaskan.

Atas dasar itu, Majelis Hakim mengabulkan untuk menghadirkan Lukas Enembe secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan akan kembali digelar pada Senin, 19 Juni 2023, dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Sementara itu, sidang hari ini ditunda karena Lukas mengaku sakit.

"Sudah disetujui oleh penuntut umum untuk kita sidang secara offline tapi dengan catatan persidangan ini berjalan lancar, tidak ada kendala, kalau sampai persidangan ini offline dan ternyata persidangan tidak berjalan lancar maka dengan tegas kami menyatakan sidang secara online," tegas Hakim Rianto Adam Pontoh.

BACA JUGA:

Sidang Perdana Lukas Enembe Digelar Secara Online 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement