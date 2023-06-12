Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Bantah Jokowi Bertemu SBY di Stadion GBK Minggu Pagi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:24 WIB
Istana Bantah Jokowi Bertemu SBY di Stadion GBK Minggu Pagi
SBY dan Jokowi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Istana angkat bicara soal kabar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari Minggu (11/6) di Gelora Bung Karno (GBK).

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa tidak ada pertemuan antara Jokowi dengan SBY di GBK. Agenda Jokowi pagi kemarin hanya di Istana Merdeka, Jakarta.

"Enggak ada (pertemuan). Bapak Presiden kemarin ada kegiatan internal di Istana Merdeka di pagi hari," kata Bey di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Sementara soal banyaknya Paspampres di GBK, Bey menyebut bahwa hal tersebut merupakan tindakan antisipasi. Sebab, kata Bey, biasanya Jokowi pada hari Minggu melakukan olahraga di area car free day (CFD).

"Teman-teman Paspampres sifatnya antisipasi saja, karena biasanya kalau Presiden Minggu pagi di Jakarta, menyapa masyarakat sambil berolahaga di CFD,”ujarnya.

“Tapi kemarin tidak ke CFD, karena Bapak Presiden ada kegiatan internal dan acara internalnya sampai melewati waktu CFD," tutup Bey.

Halaman:
1 2
      
