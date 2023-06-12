Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Bonus Demografi, TGB Zainul Majdi Yakin Ganjar Sanggup Lanjutkan Estafet Jokowi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:32 WIB
Sambut Bonus Demografi, TGB Zainul Majdi Yakin Ganjar Sanggup Lanjutkan Estafet Jokowi
Ganjar Pranowo dan TGB Zainul Majdi (Foto : Sindonews/Aziz Indra)
JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi menyebut pilihan Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden periode 2024-2029 didasari banyak hal.

Salah satu yang paling penting adalah mengenai keberlanjutan pembangunan menyongsong bonus demografi.

“Dalam pembicaraan bersama Bapak Presiden Jokowi, disampaikan bonus demografi kita tersisa 13 tahun,” kata TGB dalam keterangannya, Minggu 11 Juni 2023.

Menurut TGB, dengan sisa waktu tersebut tidak ada kesempatan mencoba-coba calon pemimpin. Yang harus dilakukan adalah melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi yang sudah baik.

“Kita bisa kehilangan kesempatan itu (bonus demografi). Maka dalam 13 tahun kita harus berakselerasi,” ujar Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) ini.

Akselerasi tersebut, kata TGB, dapat dilakukan dengan menjaga keberlanjutan dari kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi. Dalam dua periode Presiden Jokowi mengembangkan paradigma Indonesia sentris. Membangun dari sudut timur, barat, utara, dan selatan.

“Memberikan keseimbangan dalam pembangunan. Bagi Partai Perindo hal ini sangat penting untuk mengokohkan persatuan, seluruh anak bangsa merasakan pembangunan dari pemerintah,” tuturnya.

