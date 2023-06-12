Ribuan Relawan Konco Prabowo Deklarasi Pemenangan di Jawa Timur

MOJOKERTO - Ribuan masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Relawan Konco Prabowo menyatakan dukungan pada capres Prabowo Subianto. Pekik ‘Prabowo, RI1 2024! Prabowo, menang! Menang! Menang!’ mewarnai dukungan yang mereka deklarasikan di Lapangan PSST Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Minggu 11 Juni 2023.

Ketua Umum Relawan Konco Prabowo, Rajif Sutirto mengaku, gelaran yang dihadiri lebih dari 5.000 simpatisan ini dilaksanakan untuk memperjelas arah gerakan politik Relawan Konco Prabowo.

Rajif menjelaskan dirinya mengamini arahan Prabowo untuk selalu mengutamakan politik yang santun dan menyatukan. Menurutnya, Relawan Konco Prabowo menjadi wadah bagi siapa pun yang ingin melabuhkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra.

“Tidak mengedepankan sentimen kepada pribadi maupun golongan tertentu,” ujarnya.

Ia mengatakan, semua relawan mendukung Prabowo menjadi presiden 2024 karena Prabowo jiwa dan raga berjuang sesuai dengan Pancasila, UUD '45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tercermin dari semua apa yang Pak Prabowo pesankan kepada kita. Harus santun, tidak menjelekkan siapapun, serta rukun. Dengan kerukunan dan persatuan nasional Indonesia akan menjadi negara maju,” ujar dia.

Prabowo Subianto yang hadir secara virtual pun mengungkap rasa terima kasihnya pada relawan. Ia mengaku bangga dan terharu atas dukungan tersebut.

“Saya diberi tahu tentang inisiatif saudara-saudara membentuk Relawan Konco Prabowo. Kalau dalam kamus, konco artinya sahabat. Saya terima kasih. Saya bangga bahwa saudara-saudara menyatakan diri sebagai sahabat-sahabat saya,” kata Prabowo yang disambut riuh para relawan.