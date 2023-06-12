Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Relawan Konco Prabowo Deklarasi Pemenangan di Jawa Timur

Awaludin , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:49 WIB
Ribuan Relawan Konco Prabowo Deklarasi Pemenangan di Jawa Timur
Deklarasi Konco Prabowo (Foto: Dok)
A
A
A

MOJOKERTO - Ribuan masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Relawan Konco Prabowo menyatakan dukungan pada capres Prabowo Subianto. Pekik ‘Prabowo, RI1 2024! Prabowo, menang! Menang! Menang!’ mewarnai dukungan yang mereka deklarasikan di Lapangan PSST Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Minggu 11 Juni 2023.

Ketua Umum Relawan Konco Prabowo, Rajif Sutirto mengaku, gelaran yang dihadiri lebih dari 5.000 simpatisan ini dilaksanakan untuk memperjelas arah gerakan politik Relawan Konco Prabowo.

Rajif menjelaskan dirinya mengamini arahan Prabowo untuk selalu mengutamakan politik yang santun dan menyatukan. Menurutnya, Relawan Konco Prabowo menjadi wadah bagi siapa pun yang ingin melabuhkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra.

“Tidak mengedepankan sentimen kepada pribadi maupun golongan tertentu,” ujarnya.

Ia mengatakan, semua relawan mendukung Prabowo menjadi presiden 2024 karena Prabowo jiwa dan raga berjuang sesuai dengan Pancasila, UUD '45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tercermin dari semua apa yang Pak Prabowo pesankan kepada kita. Harus santun, tidak menjelekkan siapapun, serta rukun. Dengan kerukunan dan persatuan nasional Indonesia akan menjadi negara maju,” ujar dia.

Prabowo Subianto yang hadir secara virtual pun mengungkap rasa terima kasihnya pada relawan. Ia mengaku bangga dan terharu atas dukungan tersebut.

“Saya diberi tahu tentang inisiatif saudara-saudara membentuk Relawan Konco Prabowo. Kalau dalam kamus, konco artinya sahabat. Saya terima kasih. Saya bangga bahwa saudara-saudara menyatakan diri sebagai sahabat-sahabat saya,” kata Prabowo yang disambut riuh para relawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement