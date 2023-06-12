Makin Masif, Pemasangan Poster Saya adalah Anies Disebut Akan Jadi Gerakan Sosial

JAKARTA - Pemasangan banner bertuliskan 'Saya adalah Anies' di rumah-rumah warga semakin masif. Gerakan untuk mendukung Capres Anies Baswedan ini disebut akan menjadi gerakan sosial.

"Jika gerakan ini terus berlanjut, maka akan menjadi gerakan sosial. Gerakan perubahan ini akan teurs bergelombang dan membesar, sehingga tidak akan bisa dibendung," kata Koordinator Posko Pilihan Rakyat (PPR) Taufik Amrullah, Minggu (11/6/2023).

Taufik mengatakan, hampir setiap hari ada saja permintaan mengirimkan desain poster maupun banner dukungan ‘Saya Adalah Anies’ ke daerah-daerah. Bahkan, tak jarang yang berinisiatif mencetak sendiri dan kemudian menyebarkan ke warga.

"Strategi pemasangan banner langsung ke rumah warga pendukung Anies ini, juga diadopsi relawan-relawan Anies lainnya. Kan banyak konsorsium jaringan pendukung Anies lainnya," ujar Taufik.

Strategi pemasangan banner ataupun poster ini, menurut Taufik, akan membuat mereka merasa memiliki dan menjaganya. Jika poster dipasang di jalan, pohon maupun tempat umum lainnya, akan banyak dirusak maupun hilang.

"Masyarakat merasa memiliki dan bagian dari perjuangan perubahan yang ingin dilakukan Anies Baswedan," ujarnya.

Gerakan pemasangan banner di rumah ini sudah sangat masif di Sulawesi Selatan. Di berbagai daerah juga mulai dilakukan, seperti di Jawa Tengah, Banten, dan lainnya. "Masyarakat senang dengan pemasangan di rumah-rumah mereka, bahkan saat kita pasang, mereka banyak yang minta," kata Taufik.