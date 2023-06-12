Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jalankan Instruksi Ketum Perindo, Bacaleg DPR Terjun Langsung Temui Masyarakat di Blora Raya

Awaludin , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:58 WIB
Jalankan Instruksi Ketum Perindo, Bacaleg DPR Terjun Langsung Temui Masyarakat di Blora Raya
Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah III dari Partai Perindo Dr Transtoto Handadhari (Foto: Dok)
A
A
A

BLORA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III dari Partai Perindo Dr. Transtoto Handadhari terjun langsung menemui konstituennya di Blora, Cepu, Purwodadi dan Grobogan.

"Saya melaksanakan perintah Ketua Umum Partai Perindo untuk menyiapkan tim bersama tandem Bacaleg Provinsi maupun Bacaleg Kabupaten sambil menyebarkan baliho di Dapil saya tersebut," kata Transtoto, Senin (12/6/2023).

Transtoto Handadhari menemui konstituennya di Blora Raya pada Jumat, 9 Juni 2023 lalu. 

Direktur Utama Perum Perhutani periode 2005-2008 itu mengatakan, berdasarkan pengalamannya beberapa kali turun ke daerah, hal penting yang harus terus dilakukan adalah perlunya soliditas koordinasi DPD, DPW hingga DPP.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
