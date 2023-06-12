Sidang Perdana Praperadilan Hasbi Hasan Ditunda

JAKARTA - Sidang pertama Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditunda Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/6/2023). Alasan penundaan itu, karena pihak termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

"Nomor Perkara 49. Termohon tidak datang," ucap Hakim Alimin R Sujono, dalam ruang sidang 1, PN Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Alimin menyebut, pihak kuasa hukum Hasbi sempat meminta penundaan sidang selama tiga hari. Akan tetapi permohonan itu tidak dikabulkan.

Dirinya akhirnya menjadwalkan sidang kembali pada 19 Juni 2023. Yang mana nantinya, pihak pemohon, Hasbi dan termohon KPK kembali hadir di PN Jaksel.

"Ditunda satu minggu ya. Hari Senin ke depan tanggal 19," kata Alimin.

Diketahui, Hasbi menggugat sah atau tidaknya penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan Nomor Perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

KPK telah menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dadan Tri Yudianto.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto diketahui memang sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung.