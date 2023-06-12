Mahfud MD Bilang Koruptor Bisa Lolos dari KPK, tapi Tidak di Akhirat!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyinggung para koruptor bisa saja lolos dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun tidak di akhirat.

Hal tersebut diungkap Mahfud sampaikan pidatonya di acara Dies Natalis Universitas Malikussaleh (Unimal) ke-54 di Lhokseumawe Aceh, Senin (12/6/2023).

"Dia bisa melihat amalnya sendiri. Engak bisa bilang 'pak saya tidak korupsi' itu kan bilang gitu ke KPK, kalau di alam yang jelas tadi enggak bisa," katanya.

Mahfud MD menjelaskan, di akhirat nanti para koruptor tidak bisa lagi membela diri. Sebab setiap anggota tubuh manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuat semasa hidup.

"Mulutmu dikunci, tapi tanganmu menunjukkan bahwa kamu korupsi, kamu tanda tangan di bawah meja pelan-pelan. Tanganmu yang akan bicara 'iya dulu saya yang nerima, oh iya itu saya yang nyolek nyolek', itu tangannya yang bicara," katanya.

"Kaki juga, 'iya saya yang berjalan ke sana tuh, untuk ngambil uang di pojokan itu, saya letakan, saya yang berjalan, kakinya, ambil gitu'," sambungnya.