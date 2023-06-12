MK Gelar Sidang Putusan Gugatan Sistem Pemilu Kamis Pekan Ini

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengetok putusan terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rencananya, sidang putusan akan digelar pada Kamis 15 Juni 2023 pekan ini.

“Kamis 15 Juni 2023 pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian jadwal agenda MK yang dilihat dari laman resminya pada Senin (12/6/2023).

Sebagai informasi, pada 14 November 2022 enam orang mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Adapun keenamnya yakni, Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi dan Ibnu Rachman Jaya.

Selain itu, ada juga Riyanto dan Nono Marijono. Keenamnya juga menunjuk Sururudin dan Iwan Maftukhan sebagai kuasa hukumnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkap, adanya informasi perihal putusan MK. Hal ini terkait gugatan atas sistem Pemilu saat ini, yakni sistem proporsional terbuka.