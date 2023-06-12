Hakim Kabulkan Keinginan Lukas Enembe Sidang Langsung di Pengadilan

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengabulkan keinginan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) untuk dihadirkan secara langsung dalam rangka menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, hakim mengingatkan kepada para pendukung atau simpatisan Lukas Enembe yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bisa menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan. Lukas juga diminta untuk menjamin keamanan dalam persidangan jika dihadirkan secara langsung.

"Kalau memang saudara bisa jamin, majelis hakim bisa menetapkan sidang secara offline. Tapi, apabila ada kendala, kami menetapkan lagi secara online," kata Hakim Rianto di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Sidang perdana Lukas Enembe sempat dibuka oleh hakim pada hari ini. Namun kemudian, hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga sepekan ke depan karena Lukas mengklaim sedang sakit. Hakim kemudian mengagendakan sidang perdana Lukas digelar pada Senin, 19 Juni 2023.

Sekadar informasi, Lukas ogah mengikuti jalannya sidang perdananya hari ini secara online atau virtual. Ia ingin sidang digelar secara offline. Ia enggan keluar dari ruang tahanan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Lukas kemudian dihadirkan secara online dari ruang kunjungan tahanan di Rutan KPK.

"Yang Mulia, tadi pagi kita ada kendala terdakwa tidak mau keluar kamar karena memohon offline. Kemudian yang bersangkutan bersedia di kamar kunjungan," jelas jaksa KPK Yoga Pratomo di ruang sidang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).