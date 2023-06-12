Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PN Jaksel Tunda Sidang Keponakan Wamenkumham, Ini Sebabnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:30 WIB
PN Jaksel Tunda Sidang Keponakan Wamenkumham, Ini Sebabnya
A
A
A

JAKARTA - Sidang Praperadilan keponakan Wamenkumham Eddy Hiariej, Archi Bela digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) ditunda hari ini, Senin (12/6). Penundaan itu karena pihak termohon Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri Cq Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak hadir di ruang sidang.

Sidang kedua kali ini, adalah lanjutan dari sidang pertama yang sempat ditunda. Dengan nomor perkara 53/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

"Sidang seharusnya pukul 10.00 Wib, tapi mulai jam setengah dua, ternyata tetap tidak hadir termohon, kemudian hakim memutuskan untuk dipanggil sekali lagj panggilan ketiga, yang terakhir," kata kuasa hukum pemohon Elsa Riyanty di PN Jaksel, Senin (12/6/2023).

Elsa mengaku, sempat mengajukan penundaan sidang selama tiga hari, yang mana dikabulkan oleh hakim. Dan sidang akan kembali digelar pada 15 Juni 2023.

"Kami minta ini dipanggil tiga hari, jadi sidang berikutnya hari kamis, dengan pertimbangan proses acara ini sebenarnya acara cepat," ucapnya.

Diketahui, perkara ini dimulai saat pihak Archi menggugat Bareskrim, Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik yang dilanyangkan Wamenkumham Eddy Hiariej. Dengan nomor perkara 53/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wamenkumham pn jaksel hukum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement