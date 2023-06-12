Partai Perindo Kembali Bagikan Bantuan Gerobak Gratis ke Empat Pedagang di DKI Jakarta

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Secara simbolis, empat gerobak Perindo ini diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon yang didampingi Ketua DPW DKI Jakarta Effendi Syahputra di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Setidaknya ada empat pedagang di DKI Jakarta yang menerima bantuan gerobak secara gratis. Empat pedagang yaitu bernama Sri Wahyuni (39) Capuccino cincau, Zuraidah (40) Pedagang Kopi & mie instan, Sofian M (41) Pedagang Kopi & mie instan dan Lia Trisnawati (33) Pedagang nasi rames.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengatakan bantuan ini merupakan sumbangsih Perindo kepada para pegiat ekonomi UMKM. Yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.