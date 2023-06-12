Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bursa Cawapres: Erick Thohir Disebut Komitmen dan Loyal ke Jokowi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:25 WIB
Bursa Cawapres: Erick Thohir Disebut Komitmen dan Loyal ke Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir disebut sebagai menteri yang dekat dan loyal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Wawan Mas’udi mengatakan Erick Thohir saat ini fokus membenahi BUMN. Hal tersebut merupakan komitmen Erick Thohir yang senantiasa bersama Presiden Jokowi.

“Dalam konteks tegak lurus dengan Presiden Jokowi, Menteri Erick Thohir tengah menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden untuk mewujudkan cita-citanya yang tertuang dalam Nawa Cita,” ujar Wawan.

Wawan menyebut langkah Erick Thohir untuk terus berfokus menjalankan tugasnya sebagai menteri BUMN merupakan hal yang tepat. Sebab, berbagai keberhasilan kerja yang dilakukan oleh menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terus membuahkan dukungan di masyarakat.

Mengingat Erick Thohir merupakan cawapres di Pilpres 2024 yang lahir dari aspirasi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bursa Cawapres Erick Thohir
