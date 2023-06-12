Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Video Penampakan Matahari Terbit dan Bulan Tenggelam di Papua dalam Waktu Bersamaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:27 WIB
Heboh Video Penampakan Matahari Terbit dan Bulan Tenggelam di Papua dalam Waktu Bersamaan
Viral matahari terbit dan bulan tenggelam di Papua. (TikTok/@pak_wanimbo)
JAKARTA - Viral di media sosial fenomena matahari terbit dan bulan tenggelam dalam waktu bersamaan.

Hal ini sebagaimana dibagikan akun media sosial TikTok @pak_wanimbo. Dalam postingannya, dijelaskan matahari terbit dan bulan tenggelam bersamaan itu terjadi di langit Papua pada pukul 05.30 WIT.

Sosok pria di video itu membagikan pemandangan di tempatnya berdiri. Di bagian belakang, tampak ada matahari terbit dari timur. Sementara di arah berlawanan, tampak bulan akan tenggelam di balik gunung.

"Selamat pagi teman-teman, pagi ini di Sinak jam setengah 6 pagi saya mau kasih tahu kan bahwa yang ada bercahaya di sana tuh bukan matahari tapi bulan. Kamu lihat bagaimana di arah timur ini sunrise teman-teman, matahari baru mau keluar, yang di arah sana itu bulan," kata pria yang merupakan polisi tersebut, dikutip dari postingannya, Senin (12/6/2023).

Dalam waktu bersamaan itu, matahari perlahan mulai terbit dan bersinar. Sebaliknya, bulan perlahan tenggelam hingga penampakannya menghilang dari balik gunung. Momen ini menjadi pemandangan menakjubkan.

Diketahui, lokasi pria tersebut mengambil video berada di daerah pegunungan. Suhu udara di sana dingin.

"Udaranya teman-teman itu 7 derajat Celsius dinginnya ampun," katanya.

Halaman:
1 2
      
