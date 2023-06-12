Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukungan Jokowi Dinilai Terlihat saat Bobby Mesra dengan Ganjar di Medan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:35 WIB
Dukungan Jokowi Dinilai Terlihat saat Bobby Mesra dengan Ganjar di Medan
Ganjar-Bobby (Ist)
JAKARTA - Pada kunjungan ke Sumatera Utara (Sumut) bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo tampak mesra dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Bobby kedatangan Ganjar di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Ia mendampingi Ganjar selama kunjungan di Medan.

Keduanya terlihat dalam satu mobil dan duduk bersebelahan di beberapa acara yang dihadiri kader PDIP.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan, kedekatan dan kemesraan antara Bobby dan Ganjar adalah salah satu bentuk penegasan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pasti akan mendukung Ganjar Pranowo.

Jokowi yang juga kader dari PDIP itu diyakini tidak akan memihak kandidat lain. Apalagi Bobby diketahui merupakan menantu Jokowi.

"Jadi, ini adalah penegas bahwa memang Jokowi di 2024 pastinya akan tegak lurus dengan putusan politik PDIP, mendukung Ganjar Pranowo dan bukan yang lainnya," kata Adi saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Adi mengungkapkan, sulit untuk menjauhkan Jokowi dari PDIP dan Ganjar. Sebagai kader PDIP, Jokowi akan mendukung putusan politik partai yaitu mendukung Ganjar di Pilpres 2024.

Bobby dekat dan mesra dengan Ganjar. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo, tampak mesra dengan Ganjar dalam beberapa kesempatan.

"Jadi, kalau kedekatan dan kemesraan Ganjar dengan Boby, dengan Gibran, itu adalah salah satu bentuk penegas bahwa Jokowi di 2024 pastinya ke Ganjar Pranowo, bukan pada yang lain, ini kan satu partai. Satu rumah bersama di PDIP," tutur Adi.

