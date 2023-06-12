Satgas Polri Sudah Tangkap 212 Tersangka Kasus TPPO

JAKARTA - Satgas TPPO Polri menyatakan, bahwa sejauh ini sudah menangkap 212 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ramadhan mengungkapkan bahwa, penangkapan ini dilakukan oleh Satgas TPPO dalam menjalani operasi penindakan sejak tanggal 5 Juni hingga 11 Juni 2023.

Menurut Ramadhan, berdasarkan jumlah tersebut, modus paling tinggi yang dilakukan oleh tersangka TPPO adalah dengan menjadikan para korban berstatus pekerja migran ilegal.