HOME NEWS NASIONAL

Rekonstruksi Pabrik Ekstasi di Tangerang Jaringan Internasional, 104 Adegan Diperagakan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:07 WIB
Polri konferensi pers soal jenazah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. (Foto : MPI/Widya Michella)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus pabrik ekstasi di rumah mewah di Kabupaten Tangerang dan Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/6/2023).

Rekonstruksi itu digelar di kawasan Perumahan Lavon Swan City Cluster Escanta 2 No 5, Kampung Kawaron Girang, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan, dalam proses rekonstruksi itu, ada 68 adegan diperagakan di lokasi Tangerang dan 36 adegan di Semarang dengan melibatkan lima tersangka.

“Untuk TKP Semarang ada 36 adegan, baru saja berakhir ya. Jadi semuanya 68 dan 36 total ada 104 adegan dilaksanakan dengan lancar,” kata Ramadhan kepada awak media di lokasi.

Sementara itu, Kasubdit I Narkotika Bareskrim Polri, Kombes Jean Calvin Simanjuntak menyebutkan, pihaknya menemukan 10 fakta baru dalam kasus praktik lab produksi narkotika jaringan internasional itu.

"Kita temukan dari rekonstruksi ini, ada 6 fakta baru yang didapati di TKP Tangerang dan 4 fakta baru di Semarang,” ujarnya.

Jean menuturkan enam fakta baru di Kabupaten Tangerang terkait peran dari tersangka, DN yang mengendalikan mulai dari lokasi rumah hingga penerimaan mesin cetak.

“Fakta selanjutnya, tersangka yang ada di Semarang sempat mengajari tersangka yang di Tangerang bagaimana cara memproduksi dengan menggunakan mesin cetak itu. Mereka saling komunikasi,” tuturnya.

“Kemudian, tersangka di Tangerang sempat mengirimkan satu paket tujuan TKP Semarang yang isinya adalah hasil produksi tablet ekstasi Fakta selanjutnya adanya paket sedang dalam perjalanan meski kedua lokasi sudah diamankan,” katanya.

