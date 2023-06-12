Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Pesisir Barat Lampung

Awaludin , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:10 WIB
Gempa M4,8 Guncang Pesisir Barat Lampung
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Pesisir Barat, Lampung, Senin (12/6/2023) sekira pukul 16.08 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.83 Lintang Selatan - 104.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.8, 12-Jun-2023 16:08:40WIB, Lok:5.83LS, 104.03BT (72 km Tenggara PESISIRBARAT-LAMPUNG), Kedlmn:27 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
gempa BMKG Gempa Lampung
