HOME NEWS NASIONAL

Usai Rakernas II, Saga Fokus Gaet Gen Z Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Rico Afrido S , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:11 WIB
Rakernas II Sahabat Ganjar (Foto: Ist)
JAKARTA - Sahabat Ganjar (Saga) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II. Hasil Rakernas, kelompok relawan pendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu akan fokus manggaet anak muda kategori gen z dengan pendekatan rileks, informatif, dan inovatif.

Rakernas II Saga berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Minggu 11 Juni 2023. Dalam Rakernas, semua DPW dan DPC telah menyampaikan aspirasi untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Kehadiran Ganjar di rakernas itu turut memompa semangat para relawan Saga untuk bergerak lebih cepat lagi.

"Kita semua tahu, Pilpres 2024 semakin dekat. Beliau begitu penting untuk kami, dan selalu menekankan untuk mendekati pemilih pemula untuk generasi Z karena menjadi pemilih terbesar pada Pemilu mendatang," kata Dewan Penasihat Saga Fahlesa Munabari dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023).

Fahlesa menambahkan, cara pendekatan kepada generasi Z harus menggunakan kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif.

"Untuk menjangkau gen Z, kita harus menggunakan pendekatan yang rileks, informatif serta menarik. Kita juga berfokus untuk melaksanakan program-program di tingkat ranting atau desa. Karena, kekuatan dari akar rumput tersebutlah yang membedakan kita dari para kompetitor," katanya.

Ganjar Pranowo, sambungnya, begitu terkesima dengan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Saga karena tidak dimiliki oleh relawan-relawan lain.

"Lewat teknologi tersebut, itulah menjadi senjata andalan kami yang sangat diapresiasi oleh Pak Ganjar Pranowo," ujarnya.

