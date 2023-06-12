Satgas TPPO Polri Terima 190 Laporan Terkait Kasus Perdagangan Orang

JAKARTA - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri menyatakan telah menerima 190 laporan polisi terkait kasus tersebut di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, laporan polisi terkait TPPO tersebut merupakan rekapitulasi sejak 5 Juni hingga 11 Juni 2023.

"Jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, ratusan laporan polisi itu terdiri atas Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 15 laporan, Polda Sumut 7 laporan, Polda Sumbar 4 laporan, Polda Riau 4 laporan.

Polda Kepri 5 laporan, Polda Jambi 3 laporan, Polda Sumsel 3 laporan, Polda Bengkulu 5 laporan. Polda Lampung 1 laporan. Polda Banten 5 laporan.