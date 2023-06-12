Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas TPPO Polri Terima 190 Laporan Terkait Kasus Perdagangan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:46 WIB
Satgas TPPO Polri Terima 190 Laporan Terkait Kasus Perdagangan Orang
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. (Foto : MNC Portal)
JAKARTA - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri menyatakan telah menerima 190 laporan polisi terkait kasus tersebut di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, laporan polisi terkait TPPO tersebut merupakan rekapitulasi sejak 5 Juni hingga 11 Juni 2023.

"Jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, ratusan laporan polisi itu terdiri atas Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 15 laporan, Polda Sumut 7 laporan, Polda Sumbar 4 laporan, Polda Riau 4 laporan.

Polda Kepri 5 laporan, Polda Jambi 3 laporan, Polda Sumsel 3 laporan, Polda Bengkulu 5 laporan. Polda Lampung 1 laporan. Polda Banten 5 laporan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
