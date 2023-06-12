Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal TGB Zainul Majdi Jadi Cawapres Ganjar, Hasto: Monggo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:54 WIB
Soal TGB Zainul Majdi Jadi Cawapres Ganjar, Hasto: <i>Monggo</i>
Ganjar Pranowo dan TGB Zainul Majdi (Foto : Sindonews/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi perihal nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi sebagai salah satu bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Hasto pun mempersilahkan Partai Perindo menyerahkan nama-nama tokohnya untuk menjadi cawapres Ganjar, termasuk TGB Zainul Majdi.

"Perindo kemudian juga sempat menyebut TGB. Sehingga ada nama-nama, monggo, silahkan. Nanti rakyat yang akan menilai, rakyat yang akan menentukan yang bisa diukur melalui instrumen elektoral," kata Hasto di Kantor KSP, Jakarta, Senin (12/6/2023).

"Tetapi yang penting adalah komitmennya, kesatupaduan kepemimpinan dengan Pak Ganjar Pranowo sehingga partai-partai dari pengalaman yang lalu dapat mengusulkan kemudian nanti akan diputuskan," tambahnya.

Terkait nama lainnya, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang bakal disodorkan oleh PPP, Hasto mengaku menerima segala masukan nama-nama yang akan mendampingi Ganjar.

"Saya kemarin bertemu dengan ketua umum PPP bapak Haji Mardiono. Beliau juga menyampaikan tidak hanya satu nama kemungkinan. Ya monggo, karena ini kan aspirasi partai-partai ya," kata Hasto.

Halaman:
1 2
      
